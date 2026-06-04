Самарцам рассказали про незаконность требования приходить на работу за 10 минут

Такая деятельность является сверхурочным трудом, который должен оформляться официально и соответственно официально оплачиваться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые работодатели обязывают сотрудников приходить на службу за 10 минут до официального начала и уходить на столько же позже, якобы это просто корпоративная культура, однако на самом деле – прямое нарушение трудового законодательства. Роструд и суды признали: такая деятельность является сверхурочным трудом, который должен оформляться официально и соответственно официально оплачиваться.

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел дело, где работодатель обязал персонал приходить за 10 минут до начала смены и покидать рабочее место не ранее чем через 10 минут после окончания. Один из сотрудников отработал в таком графике несколько месяцев, после чего потребовал оплатить накопленные за этот промежуток рабочие часы.

Суд встал на сторону сотрудника и обязал работодателя оплатить сверхурочную работу в размере 104 тысяч рублей, а также дополнительно 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал