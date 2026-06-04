Российский банк вернет половину НДС за эквайринг 150 тыс. компаниям МСП

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Российский банк по итогам II квартала вернет 50% НДС, начисленного за комиссию на эквайринг, 150 000 компаниям малого и среднего предпринимательства, спрогнозировал зампредседателя правления банка Анатолий Попов на полях ПМЭФ-2026.

Топ-менеджер банка напомнил, что по итогам I квартала 97 000 клиентов получили льготу. За два месяца II квартала заявку на возврат подали 100 000 субъектов МСП.

C 1 января 2026 года произошло удорожание эквайринговых услуг на 22% в связи с отменой освобождения от НДС этих услуг. Кроме того, бизнес на УСН начал платить НДС с 2025 года при годовом доходе от 60 млн руб. В том же году Минфин предложил снизить лимит до 10 млн руб., аргументируя эту меру борьбой с искусственным дроблением. Но после продолжительных консультаций с бизнесом редакция поправки была изменена – порог будет опускаться на 5 млн руб. в год. В текущем году он составил 20 млн руб., в 2027 г. – 15 млн руб., в 2028 г. – 10 млн руб.

Последствия последних налоговых изменений затронули по большей части даже не малый, а микробизнес: с текущего года появилось 245 000 новых плательщиков НДС из числа таких компаний с оборотом от 20 млн до 60 млн руб., рассказал «Ведомостям» президент »Опоры России» Александр Калинин.

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