В Самарской области благоустроят 222 территории

В 2026 году планируется благоустроить 222 территории: 125 общественных и 97 дворовых. Фото: администрация Кинеля

В Самарской области стартовали масштабные работы по благоустройству в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2026 году планируется благоустроить 222 территории: 125 общественных и 97 дворовых. Одним из таких объектов станет современная универсальная спортивная площадка в Кинеле. Там уложат безопасное покрытие, установят скамейки, урны, ограждения и опоры освещения.

«Каждый год наш городской округ преображается. Уютных скверов для прогулок, детских и игровых зон становится больше, и это радует. Я многодетная мама и знаю, как важно детям организовать досуг. Будем обязательно приходить на новую спортплощадку вечерами, тренироваться, чтобы ребята росли крепкими и здоровыми», – поделилась впечатлениями местная жительница Анастасия Кандрунина.

Также в регионе реализуют четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса – в Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске и Октябрьске. Сейчас активные работы ведутся на 137 территориях в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Отрадном, Похвистнево, Чапаевске, Жигулевске, Кинеле и в районах области.

Все общественные пространства выбраны жителями в ходе онлайн-голосования в 2025 году. Сейчас идет голосование за территории, которые благоустроят в 2027 году. Губернатор региона Вячеслав Федорищев рассказал, что на выбор предложены 182 территории: скверы, аллеи, парки и другие пространства. Голосование стартовало 21 апреля и завершится 12 июня. Отдать свой голос можно на портале Госуслуг по ссылке.

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