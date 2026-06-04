Одна смена длится 5 дней, по 4 часа в день. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре стартовал проект «Книжные каникулы». Для детей это возможность провести время за творческими занятиями, играми, чтением, уроками рисования, записью и монтажом подкастов, постановкой спектаклей в театре теней. В проекте задействовано 7 городских библиотек. Об этом сообщает администрация Самары.

«В библиотеке №15 работает Школа юного художника, в библиотеке №23 – Школа юного литератора, а в библиотеке №5 – Школа юного блогера. Одна смена длится 5 дней, по 4 часа в день. Группы формируются по предварительной записи в выбранном филиале», – рассказали в мэрии.

Подробности и условия проекта можно найти на сайте СМИБС по ссылке.

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