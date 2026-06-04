Искусственный интеллект станет личным туроператором для россиян

Цифровой ассистент для подбора туров заработает в этом году Фото: "КП" Архив.

Отечественный цифровой ассистент на базе генеративного искусственного интеллекта заработает в этом году. Он возьмет на себя всю рутину по организации поездок. О запуске проекта рассказала на ПМЭФ-2026 первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Новый ИИ-агент сможет подбирать авиа- и железнодорожные билеты, жилье, экскурсии. Если система заметит, что пользователь начал интересоваться поездками или приближается сезон отпусков, она сама предложит варианты. В основе персонализации - история запросов, предпочтения по типу отдыха и доступные бонусные программы. Более того, ассистент поможет и в других делах: покупках или финансовом планировании.

По данным Ассоциации туроператоров России, в 2025 году 73% путешествующих по стране и 60% выезжающих за рубеж бронировали жилье самостоятельно через онлайн-платформы. Объем рынка онлайн-тревел превысил 1,2 трлн рублей. При этом, как показали исследования НАФИ, 41% граждан заинтересованы в ИИ-помощниках для планирования поездок, но реально пользуются ими лишь 12%. Главный барьер - недоверие к автоматическому подбору и отсутствие интеграции с реальными финансами.

Эксперты подчеркивают: у финансовых организаций есть уникальное преимущество - транзакционные данные. В отличие от поисковых агрегаторов, банк видит, сколько человек обычно тратит на отель, когда покупает билеты и какой уровень сервиса предпочитает. Генеративный ИИ превращает эти сведения в своевременное и выгодное предложение, экономя пользователю время и нервы.

Интерес к искусственному интеллекту в туризме действительно растет. В первом квартале 2026 года число запросов в ИИ-сервисах на тему путешествий выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем основная часть пользователей, около 40%, - россияне от 35 до 44 лет. Именно эта аудитория, с одной стороны, имеет доход для регулярных поездок, с другой - уже оценила удобство нейросетей.

Новый цифровой ассистент станет доступен и клиентам объединенной банковской группы - им будут предлагаться персональные сценарии с учетом накопленных бонусов.

Отечественный цифровой ассистент на базе генеративного искусственного интеллекта заработает в этом году. Он возьмет на себя всю рутину по организации поездок. О запуске проекта рассказала на ПМЭФ-2026 первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Новый ИИ-агент сможет подбирать авиа- и железнодорожные билеты, жилье, экскурсии. Если система заметит, что пользователь начал интересоваться поездками или приближается сезон отпусков, она сама предложит варианты. В основе персонализации - история запросов, предпочтения по типу отдыха и доступные бонусные программы. Более того, ассистент поможет и в других делах: покупках или финансовом планировании.

По данным Ассоциации туроператоров России, в 2025 году 73% путешествующих по стране и 60% выезжающих за рубеж бронировали жилье самостоятельно через онлайн-платформы. Объем рынка онлайн-тревел превысил 1,2 трлн рублей. При этом, как показали исследования НАФИ, 41% граждан заинтересованы в ИИ-помощниках для планирования поездок, но реально пользуются ими лишь 12%. Главный барьер - недоверие к автоматическому подбору и отсутствие интеграции с реальными финансами.

Эксперты подчеркивают: у финансовых организаций есть уникальное преимущество - транзакционные данные. В отличие от поисковых агрегаторов, банк видит, сколько человек обычно тратит на отель, когда покупает билеты и какой уровень сервиса предпочитает. Генеративный ИИ превращает эти сведения в своевременное и выгодное предложение, экономя пользователю время и нервы.

Интерес к искусственному интеллекту в туризме действительно растет. В первом квартале 2026 года число запросов в ИИ-сервисах на тему путешествий выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем основная часть пользователей, около 40%, - россияне от 35 до 44 лет. Именно эта аудитория, с одной стороны, имеет доход для регулярных поездок, с другой - уже оценила удобство нейросетей.

Новый цифровой ассистент станет доступен и клиентам объединенной банковской группы - им будут предлагаться персональные сценарии с учетом накопленных бонусов. Запустить проект планируют до конца 2026 года. Так что скоро, чтобы отправиться в отпуск, достаточно будет просто сказать об этом своему смартфону.