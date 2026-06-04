В мэрии Самары отреагировали на жалобы об отравлении детей в школьном лагере

Лагерь дневного пребывания при школе № 87 посещают 63 ребенка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре родители пожаловались на массовое отравление детей в школьном лагере. По словам матерей, все произошло 2 июня в школе № 87. Об этом они написали в соцсетях.

«Ребенка каждые 30 минут рвало, побледнел весь, под глазами темные круги. Пил и сразу все обратно выходило. Соседки говорят, кто ел рис с рыбой, у тех рвота и диарея», – пожаловалась самарчанка.

Ситуацию прокомментировали в администрации Самары. Там отметили, что лагерь дневного пребывания при школе № 87 посещают 63 ребенка и никто из них не жаловался медработнику на самочувствие.

«Из школы в Роспотребнадзор по Самарской области экстренного извещения о регистрации инфекционного заболевания или пищевого отравления не поступало. Департамент образования города проведет проверку организации работы лагеря дневного пребывания», – рассказали в мэрии.

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