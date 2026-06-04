Банки добавят в дизайн офисов культурный код регионов

Банки активно тестируют региональную идентичность в интерьерах Фото: Архив "КП".

Тренд на обезличенный минимализм в банковских интерьерах сменяется стремлением вписать культурный код регионов. Самую амбициозную идею продемонстрировал ВТБ, представив на ПМЭФ-2026 концепцию офисов Private Banking, где дизайн становится продолжением географии.

Первые точки откроются летом в Москве и Калининграде, затем - в Кемерово, Сургуте и Белгороде. Концепция предполагает отказ от единого шаблона. Северные офисы получат сдержанную палитру, южные - открытую планировку, сибирские - индустриальные фактуры. Ярче всего это проявится в Калининграде: в отделке будет доминировать янтарь как символ сохранности и времени.

«Несмотря на развитие ИИ, около половины состоятельных клиентов предпочитают личные визиты заявила старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко. - Мы используем культурный код для построения доверительных отношений».

Банки уже тестируют локальную идентичность: историческую кладку, работы современных художников. Эксперты отмечают: в цифровую эпоху отделение банка становится местом эмоционального контакта, а интерьер с наследием региона - «якорем надежности», повышающим лояльность аудитории.