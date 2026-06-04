Из Самары в Новокуйбышевск предложили запустить электробусы

Можно создать 1-2 маршрута, выпустив туда по несколько электромашин. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Под одним из постов губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в «ВКонтакте» житель региона предложил соединить электробусами Самару и Новокуйбышевск. Некоторое время назад города хотели связать троллейбусами, однако идею решили не реализовывать из-за сложностей с установкой линий электропередач.

«Предлагаю рассмотреть руководству региона вариант с электробусами. Это позволит не упираться в градостроительные нормы и земельные вопросы. Можно создать 1-2 маршрута, выпустив туда по несколько электромашин. Для этого не нужно проводить новые линии», – написал самарец.

На его сообщение отреагировал Минтранс региона. Они пообещали передать предложение на рассмотрение профильным специалистам и поблагодарили мужчину за активную гражданскую позицию.

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