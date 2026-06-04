В Самаре скончалась ветеран противотуберкулезной службы Галина Позднякова

Галина Михайловна всегда стремилась изучать новое, совершенствовалась в профессии. Фото: Минздрав Самарской области

На 80-м году жизни скончалась ветеран противотуберкулезной службы, врач-фтизиатр Галина Позднякова. Всю свою врачебную деятельность – 45 лет – она посвятила помощи больным туберкулезом. Об этом сообщает министерство здравоохранения Самарской области.

«Галина Михайловна всегда стремилась изучать новое, совершенствовалась в профессии, училась и щедро делилась знаниями с молодыми коллегами. Коллектив министерства здравоохранения и медицинское сообщество региона приносят искренние соболезнования семье и близким», – рассказали в ведомстве.

Прощание с Галиной Михайловной состоится 5 июня в 10:00 в Самаре на улице Краснодонской, 101, в большом храме Свято-Вознесенского мужского монастыря.

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