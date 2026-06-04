В Самаре определили сильнейшего шахматиста турнира «Ход Победы»

Все призеры и участники получили сертификаты и памятные призы. Фото: реготделение партии "Единая Россия"

В среду, 3 июня, в штабе общественной поддержки «Единой России» прошел шахматный турнир по блицу «Ход Победы», в котором участвовали ветераны и бойцы спецоперации. Соревнование проводилось с контролем времени 3+2 минуты на партию.

По словам организаторов, такие турниры помогают создать пространство для живого общения, взаимной поддержки и преемственности поколений. Один из победителей отправится в Нижний Тагил представлять Самарскую область на первом всероссийском турнире «Шахматы для СВОих».

Все призеры и участники получили сертификаты и памятные призы. Организаторы поблагодарили партнеров, судей и фонд «Защитники Отечества».

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