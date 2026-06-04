Россияне заработают на вкладах 7 триллионов рублей в 2026 году

Средний размер депозита в портфеле составляет российского вкладчика составляет около 550 тысяч рублей Фото: Архив "КП".

Россияне продолжают копить, и это приносит высокие дивиденды. По итогам 2026 года совокупный процентный доход населения по вкладам и накопительным счетам достигнет отметки в 7 трлн рублей. Такой прогноз прозвучал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

По оценкам крупнейших банков, только за первое полугодие вкладчики заработают на процентах 3,7 трлн рублей - примерно столько же, сколько за аналогичный период прошлого года. Это говорит о том, что сберегательная модель поведения остается доминирующей, несмотря на колебания ключевой ставки.

«Вклады и накопительные счета продолжают оставаться в фокусе у населения, - заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. - В первом полугодии 2026 года россияне могут заработать 3,7 трлн рублей – примерно столько же, сколько годом ранее. Это говорит о стабильной сберегательной активности на очень высоком плато».

Участники рынка подтверждают устойчивый интерес розничных клиентов к безрисковым инструментам. Количество активных вкладчиков превышает 11 млн человек. Согласно внутренней статистике, каждый третий клиент сохраняет сберегательную стратегию. Из общего объема прогнозируемых выплат в 7 трлн рублей на долю банка ВТБ и на долю Почта банка около 1,3 трлн рублей.

Средний размер депозита в портфеле составляет более 550 тыс. рублей, а средний чек накопительного счета - более 137 тыс. При этом 15% клиентов диверсифицируют сбережения, одновременно размещая средства на срочных вкладах и накопительных счетах. К концу года кредитная организация ожидает роста сберегательного портфеля примерно на 12%.

Тренд на накопление подтверждают и социологические замеры. Недавний опрос показал прямую связь между наличием финансовой подушки и психологическим комфортом. Наличие сбережений обеспечивает эмоциональную стабильность 73% респондентов. Отсутствие долговых обязательств считают важным фактором спокойствия 64% опрошенных. И лишь 3% участников заявили, что их материальное положение никак не отражается на ментальном здоровье.

Эксперты напоминают: даже при снижении ставок сберегательная активность остается высокой - люди привыкли копить и ценят возможность заработать на своих деньгах без риска.