В Самаре собака без двух лап спустя 4 года обрела любящую семью

Новая хозяйка опубликовала видео о жизни Риты. Фото: «ФлагманВет»

23 мая 2022 года бездомную собаку по кличке Рита прооперировали – из-за болезни удалили обе задние лапы. После этого ее взял под опеку Центр помощи животным «ФлагманВет». Собачка прошла непростой путь адаптации, со временем стала звездой приюта, участвовала в выставках и стала лицом проекта «Десятая жизнь». Но долго не могла найти любящих хозяев. И вот, спустя четыре года, Рита наконец обрела дом.

«Добро всегда побеждает зло. Огромное спасибо новой семье и волонтерам нашего приюта за ежедневную работу по устройству животных в семьи», – рассказали в Центре.

Новая хозяйка опубликовала видео о жизни Риты. На кадрах видно: собака в добрых руках чувствует себя отлично – активно играет во дворе, часто гуляет и даже примеряет модные аксессуары.

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