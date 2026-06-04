Губернатор Самарской области поучаствовал в панельной сессии про инженерный код

Губернатор рассказал о работе, которая проводится в регионе. Фото: канал МАХ Вячеслава Федорищева

В четверг, 4 июня, проходит второй день Петербургского международного экономического форума. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в панельной сессии «Инженерный код нации: восстановить или написать заново?».

«Обсудили, как готовить кадры для высокотехнологичных отраслей, усилить связь вузов и предприятий, встроить науку прямо в производство и сформировать современный инженерный стандарт в условиях технологического суверенитета», – написал глава региона в своем канале МАХ.

Губернатор рассказал и о работе, которая проводится в регионе. Так, в 2025 году число профильных инженерных классов выросло на 22%. Создан 41 предпрофессиональный класс «Российские технологии».

Восемь школ работают по системе Физтеха, студенты-работники предприятий ОПК получают стипендии. 100 молодых ученых и конструкторов ежегодно получают выплаты по 120 тысяч рублей.

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