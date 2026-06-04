В Самаре женщина перевела мошенникам более 1,2 млн рублей

Женщина, будучи введенной в заблуждение мошенником, согласилась и потеряла 1 285 000 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Женщине из Самары, на иждивении которой находятся двое детей и мать-пенсионерка, позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Он убедил ее в необходимости перевести деньги на «безопасный» счет. Женщина, будучи введенной в заблуждение мошенником, согласилась и потеряла 1 285 000 рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Была проведена проверка, в ходе которой установили владельца банковской карты, на которую перечислили похищенные средства – дроппера. В суд направили иск о взыскании с него неосновательного обогащения», – рассказали в надзорном ведомстве.

Суд требования удовлетворил. Исполнение решения останется на контроле ведомства.

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