Эксперт телекома оценил эффект от борьбы с телефонным мошенничеством

За 2025 год российский оператор связи заблокировал 500 млн подозрительных звонков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Число мошеннических звонков на фоне введения маркировки снизилось на 55%. Об этом заявил гендиректор МегаФона Хачатур Помбухчан в интервью «России-24».

По его словам, за 2025 год оператор заблокировал 500 млн звонков, 2 млрд смс, а также выявил 300 тыс. фишинговых сайтов и 700 тыс. зараженных устройств. Хачатур Помбухчан добавил, что введение обязательной маркировки звонков 92% абонентов, согласно опросам ВЦИОМ, оценивают положительно.

«Мы развивали связь, чтобы люди могли общаться, а сейчас они боятся отвечать на незнакомые номера», — отметил Помбухчан.

Он добавил, что российские телеком-компании научились успешно анализировать паттерны поведения мошенников, выявлять подозрительные звонки и ресурсы, с которых эти звонки поступают, и сразу их блокировать. Хачатур Помбухчан призвал игроков из других секторов экономики, в том числе и банки, поддержать эту борьбу.

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