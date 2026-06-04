Около Самары на Саратовском водохранилище температура приблизилась к отметке +17°C. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето потихоньку вступает в свои права. С каждым днем в Самарской области становится все теплее, а полноценное открытие пляжного сезона уже не за горами. Рассказываем о температуре воды в Волге на 4 июня 2026 года. Данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС».

Около Самары на Саратовском водохранилище температура приблизилась к отметке +17 °C, а у Тольятти на Куйбышевском водохранилище – к +16,5 °C. Чуть выше показатели на Саратовском водохранилище у Сызрани: там вода прогрелась до +17,5 °C.

Напомним, в Самарской области стартовала акция для семей с детьми до 4 лет «Ранняя помощь».

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