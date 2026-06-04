Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2026 9:41

У Самары Волга прогрелась до 17 °C

Волга у Сызрани прогрелась до 17,5 °C
Екатерина ПАВЛОВА
Около Самары на Саратовском водохранилище температура приблизилась к отметке +17°C.

Около Самары на Саратовском водохранилище температура приблизилась к отметке +17°C.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето потихоньку вступает в свои права. С каждым днем в Самарской области становится все теплее, а полноценное открытие пляжного сезона уже не за горами. Рассказываем о температуре воды в Волге на 4 июня 2026 года. Данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС».

Около Самары на Саратовском водохранилище температура приблизилась к отметке +17 °C, а у Тольятти на Куйбышевском водохранилище – к +16,5 °C. Чуть выше показатели на Саратовском водохранилище у Сызрани: там вода прогрелась до +17,5 °C.

Напомним, в Самарской области стартовала акция для семей с детьми до 4 лет «Ранняя помощь».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал