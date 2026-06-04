Российские банки стали активнее выдавать кредиты без обеспечения

Чаще всего кредиты без залога получает бизнес в Поволжье и на Урале Фото: "КП" Архив.

Российские банки всё активнее выдают кредиты малому и среднему бизнесу без залога. В первом квартале 2026 года заметно расширился доступ предпринимателей к финансированию благодаря механизму зонтичных поручительств Корпорации МСП. Как сообщил на ПМЭФ-2026 член правления ВТБ Руслан Еременко, на долю банка пришлось 30% от всех выданных займов в рамках этой программы.

Рынок демонстрирует устойчивый сдвиг: при росте общего объёма кредитования снижается средний размер одной сделки. Это прямо указывает на то, что круг компаний, получающих доступ к кредитным средствам, расширяется. Все больше предприятий могут взять кредит без залогового обеспечения.

Особенно заметен региональный спрос. Наиболее высокую динамику показывают промышленные и логистические регионы Поволжья, Сибири и Урала - местный бизнес активно использует заемные ресурсы для развития и масштабирования. Механизм востребован в производстве, туризме, научно-технической деятельности, сфере информации и связи, а также при реализации инфраструктурных проектов.

По итогам первого квартала 2026 года ВТБ заключил 310 сделок - это на 148% больше, чем годом ранее. Объем кредитов вырос на 127%, а объем поручительств - на 107%. Такая динамика показывает, что зонтичные поручительства укрепляются как значимый рыночный инструмент.