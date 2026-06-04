Самарская область заняла 4-е место по уровню развития ГЧП в России

Такое партнерство позволяет региону укреплять лидерские позиции по многим направлениям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарская область заняла 4-е место по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) среди субъектов РФ. Рейтинг составил Минэкономразвития России по итогам 2025 года. Он зависит от оценки динамики реализации проектов, накопленного опыта и вовлеченности органов власти.

«Наше партнерство с бизнесом позволяет региону укреплять лидерские позиции по многим направлениям, обновлять инфраструктуру, создавать новые объекты в сфере ЖКХ, образования, здравоохранения, спорта и многих других», – рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Сейчас в регионе реализуется 228 ГЧП-проектов с общим объемом инвестиций 344 млрд рублей и действует 52 концессионных соглашения с объемом инвестиций свыше 225 млрд рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал