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НовостиОбщество4 июня 2026 10:05

Самарская область заняла 4-е место по уровню развития ГЧП в России

В Самарской области реализуют 228 проектов ГЧП
Екатерина ПАВЛОВА
Такое партнерство позволяет региону укреплять лидерские позиции по многим направлениям.

Такое партнерство позволяет региону укреплять лидерские позиции по многим направлениям.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарская область заняла 4-е место по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) среди субъектов РФ. Рейтинг составил Минэкономразвития России по итогам 2025 года. Он зависит от оценки динамики реализации проектов, накопленного опыта и вовлеченности органов власти.

«Наше партнерство с бизнесом позволяет региону укреплять лидерские позиции по многим направлениям, обновлять инфраструктуру, создавать новые объекты в сфере ЖКХ, образования, здравоохранения, спорта и многих других», – рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Сейчас в регионе реализуется 228 ГЧП-проектов с общим объемом инвестиций 344 млрд рублей и действует 52 концессионных соглашения с объемом инвестиций свыше 225 млрд рублей.

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