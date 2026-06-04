Самарская область заняла 4-е место по уровню развития ГЧП в России

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Самарская область заняла 4-е место по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) среди субъектов РФ. Рейтинг составил Минэкономразвития России по итогам 2025 года. Он зависит от оценки динамики реализации проектов, накопленного опыта и вовлеченности органов власти.
«Наше партнерство с бизнесом позволяет региону укреплять лидерские позиции по многим направлениям, обновлять инфраструктуру, создавать новые объекты в сфере ЖКХ, образования, здравоохранения, спорта и многих других», – рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Сейчас в регионе реализуется 228 ГЧП-проектов с общим объемом инвестиций 344 млрд рублей и действует 52 концессионных соглашения с объемом инвестиций свыше 225 млрд рублей.
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