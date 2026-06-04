Кинотеатр находится у Ладьи. Фото: Самарская набережная

В Самаре опубликовали расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на набережной с 4 по 7 июня. Об этом сообщили в официальном сообществе Самарской набережной.

В четверг, 4 июня, можно будет посмотреть «Притяжение земли» (18.00 – 18.30), «Мой сосед Тоторо» (19.00 – 20.30), «Рыцарь дня» (20.40 – 22.30). В пятницу, 5 июня, покажут «Ирония судьбы, или с легким паром!» (17.00 – 20.00), «Иллюзия обмана» (20.10 – 22.00).

В субботу, 6 июня, запланированы к показу «Сказка о рыбаке и рыбке» (16:30-18:40), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (18.10 – 19.45), «Барышня-крестьянка» (20.00 – 21.50). В воскресенье, 7 июня, зрители увидят на экране «Белоснежка и семь гномов» (16.40 – 18.00), «Кортик» (18.10 – 19.40), «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» (19.50 – 21.40).

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