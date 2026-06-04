Жительница Самары незаконно изготавливала и продавала алкоголь

В рамках дела были арестованы автомобили самарчанки. Фото: прокуратура Самарской области.

В Самаре 37-летнюю местную жительницу будут судить за незаконную продажу алкоголя без лицензии в крупном размере. Уголовное дело уже направлено на рассмотрение в Советский районный суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«С января по ноябрь 2024 года женщина закупала оптовую партию этилового спирта, изготавливала спиртосодержащую продукцию и продавала. Произведенный товар она хранила в гараже у дома своей матери в селе Красный Яр», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Всего из незаконного оборота было изъято более 6,1 тысячи литров изготовленного алкоголя. Его стоимость превысила 284 тысячи рублей. В рамках дела были арестованы автомобили самарчанки: Toyota Land Cruiser 120 Prado и Peugeot Partner.

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