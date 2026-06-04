В Самаре дети высадили бархатцы, гортензии и другие цветы

Зеленые островки не просто украшают улицы, но и очищают воздух, создают уют. Фото: администрация Самары.

С 1 июня в Самаре начали работу лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений. В одном из них – клубе «Авиатор» – вместе с членами ТОС «Береза» дети приняли участие в акции «Живи, цветок» и высадили более 10 сортов цветов: бархатцы, гортензии, петунии, хосты, анютины глазки и другие. Об этом сообщает администрация Самары.

«Зеленые островки не просто украшают улицы, но и очищают воздух, создают уют. Чем больше таких уголков будет в городе, тем комфортнее он будет для жизни. Через заботу о растениях дети учатся видеть и беречь красоту вокруг, ценить работу тех, кто благоустраивает Самару. Это и есть настоящая экологическая культура», – рассказала заместитель главы города Ольга Слесарева.

В течение всей смены дети будут ухаживать за высаженными цветами: поливать, полоть, рыхлить. Также они примут участие в экоакции ко Дню эколога, литературном путешествии «Счастье – это быть с природой», экскурсиях, спортивных состязаниях, творческих играх и занятиях на свежем воздухе.

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