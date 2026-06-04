В Самаре выделили более 30 млн рублей на благоустройство шести дворов

Завершить все работы нужно до 30 сентября 2026 года Фото: Елизавета ЖИРНОВА.

В Самаре объявили торги на благоустройство шести дворовых территорий. В Советском районе работы пройдут в рамках программы «Народный бюджет». На эти цели выделили 30,2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Подрядчику предстоит обустроить детские и спортивные площадки на четырех объектах, восстановить асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов, тротуаров и входных групп, а также заменить бортовые камни на пяти объектах и сделать парковочные места», — говорится в документации закупки.

Работы затронут адреса: улица Физкультурная, 17, Георгия Ратнера, 1, Мориса Тореза, 155, Карбышева, 81, Партизанская, 172 и Антонова-Овсеенко, 95. Заявки на участие принимают до 19 июня. Завершить все работы нужно до 30 сентября 2026 года.

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