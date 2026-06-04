Самарская область подписала соглашение о реализации животноводческого комплекса

Комплекс рассчитан на содержание 3800 коров Фото: Иван Макеев

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Вячеслав Федорищев и президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр подписали соглашение о строительстве животноводческого комплекса в Самарской области. Объем инвестиций — 5 млрд рублей.

«Инвестиционная инициатива предприятия имеет стратегическое значение для Самарской области. Она направлена на укрепление продовольственной безопасности региона, увеличение объемов производства сырого молока, наращивание экспортного потенциала. Мы рассматриваем его не просто как строительство фермы, а как системный вклад в укрепление агропромышленного каркаса всего региона», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Комплекс рассчитан на содержание 3800 коров. Также здесь появятся площадки для молодняка на 5100 голов. На предприятии создадут около 150 рабочих мест. Строительство планируют завершить до 2029 года. Его мощность составит 40 тысяч тонн молока в год.

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