Самарская область подписала соглашение об установке подготовки нефти

««Южно-Аксютино» является системным игроком в Самарской области, это нефтедобывающая компания с многолетним опытом. Фото: Иван Макеев Фото: правительство Самарской области.

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заключил соглашение с АО «Южно-Аксютино». Предприятие реализует инвестиционный проект объемом 2 млрд рублей в Похвистнево.

««Южно-Аксютино» является системным игроком в Самарской области, это нефтедобывающая компания с многолетним опытом. Новый проект по созданию приемо-сдаточного пункта и установки подготовки нефти станет большим вкладом в технологический суверенитет нефтегазовой отрасли, в развитие Похвистневского района. Со своей стороны регион окажет необходимое содействие», – сказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Соглашение предусматривает строительство приемо-сдаточного пункта и установок подготовки нефти на территории Похвистнево. Начало строительства намечено на третий квартал 2027 года, а ввод в эксплуатацию – к 2028 году.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития района до 2030 года, на его территории расположены 12 действующих месторождений нефти.

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