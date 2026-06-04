Самарская область заключила соглашение с промышленным холдингом на 10 млрд рублей

Соглашение подписали глава холдинга Павел Морозов и губернатор Вячеслав Федорищев / Фото: Иван Макеев

Правительство Самарской области подписало еще одно соглашение на ПМЭФ-2026. Во второй день форума, 4 июня 2025 года, регион договорился о сотрудничестве с ГК «Акрон холдинг» в рамках реализации инвестпроектов. Документ подписали губернатор Вячеслав Федорищев и гендиректор компании Павел Морозов.

«Соглашение раскрывает возможности нашего региона как центра притяжения промышленных предприятий России, в том числе в обеспечении потребностей предпринимателей для развития бизнеса. Правительство Самарской области готово обеспечить всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проекта», — сказал Вячеслав Федорищев.

По словам Павла Морозова, большинство предприятий холдинга расположены в Самарской области. Они занимаются производством в сфере цветной металлургии, кабельно-проводниковой продукции, переработкой и утилизацией вторичных ресурсов и др. Холдинг намерен построить в регионе новые предприятия. Один из ближайших проектов — создание производства контактного провода и несущего троса для высокоскоростных магистралей.

Соглашение предусматривает объем инвестиций в 10 млрд рублей. Инициативы будут реализованы к 2031 году.

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