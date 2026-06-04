Рост рынка сбережений на 10% прогнозируют в России в 2026 году

Россияне продолжают отдавать предпочтение классическим вкладам и накопительным счетам Фото: Ольга ЮШКОВА.

Объем привлеченных средств в российских банках в 2026 году может вырасти на 10%, превысив отметку в 72 трлн рублей. Такой прогноз на ПМЭФ-2026 озвучил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

По данным банка, на текущий момент россияне уже разместили более 67,5 трлн рублей в накопительных продуктах, что на 14% превышает аналогичный показатель прошлого года. Ожидается, что к концу первого полугодия объем привлеченных средств от физических лиц достигнет 68,7 трлн рублей, из которых 65,3 трлн рублей составят рублевые накопления. Доля рублевых сбережений к концу года может достичь 95%.

«В этом году рост рынка сбережений сохранится, но замедлится в 1,5 раза относительно 2025 года. Это прямое следствие цикла снижения ставок. Тем не менее, рост все равно остается выше розничного кредитного портфеля. Классические вклады и накопительные счета по-прежнему остаются финансовым фундаментом для большинства россиян. Однако главный тренд года – это перераспределение ликвидности, которое происходит по двум потокам. Первый направляется в долгосрочные инвестиционные инструменты для получения более высокой доходности на длительном горизонте. Второй – в кредитный рынок, хотя здесь потенциал использован еще не в полной мере», — отметил Брейтенбихер.

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