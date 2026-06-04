Трое жителей Самары подделали документы и получали выплаты по инвалидности

Суммарно они незаконно получили более 2 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Трое жителей Самары в разное время обратились в Пенсионный фонд и предоставили поддельные документы, которые якобы подтверждали наличие у них инвалидности. Им назначили ежемесячную денежную выплату и страховую пенсию. Суммарно они незаконно получили более 2 миллионов рублей. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«В отношении троих человек завели уголовные дела по статье за мошенничество при получении выплат в крупном размере. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, жительница Самары незаконно изготавливала и продавала алкоголь.

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