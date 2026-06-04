Самарская Третьяковка отметит день рождения праздничной программой 6 июня

Вход по билетам Фото: Третьяковка в Самаре

Самарская Третьяковка приглашает на свой день рождения 6 июня в 17:00. Мероприятие пройдет на летнем дворе музея. Гостей ждут премьера фильма, концерт, интеллектуальные игры и мастер-классы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Мы представляем новые форматы — кинопремьера, презентация книги, интеллектуальная игра. И не забываем о любимых мастер-классах и экскурсиях», — рассказали организаторы.

В программе: премьера документального фильма «Фабрика культуры: Третьяковская галерея в Самаре». Перед показом выступит директор филиала Михаил Савченко. Также гости смогут поучаствовать в командной игре «170/2», посвященной русскому искусству и Фабрике-кухне. Для посетителей проведут экскурсию «Фабрика искусства. Кухня смыслов». На мастер-классах научат работать с печатной графикой. Завершит вечер концерт «Волга-фолк Бэнда». Вход по билетам.

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