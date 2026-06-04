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НовостиОбщество4 июня 2026 11:45

В Самарской области с дрона нашли 68 га заросших сельхозземель

В Самарской области собственникам участка вынесли предостережения
Елизавета ЖИРНОВА
Участок взяли под контроль Фото: управление Россельхознадзора по Самарской области

Участок взяли под контроль Фото: управление Россельхознадзора по Самарской области

В Самарской области 1 июня 2026 года провели проверку земель сельхозназначения. С помощью беспилотника нашли участок площадью 68,4 га в Кинельском районе, который полностью зарос сорняками и кустарником. Об этом сообщили в управление Россельхознадзора по Самарской области.

«Земельный участок зарос многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Это является нарушением Земельного кодекса России», — отметили в ведомстве.

Собственникам земли объявили предостережения. Им напомнили о необходимости соблюдать требования закона. Участок взяли под контроль.

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