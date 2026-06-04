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НовостиПроисшествия4 июня 2026 11:55

В Самаре молодой человек хотел купить колеса, но попался на уловку мошенника

В Самаре 25-летний парень перевел деньги за колеса, но товар не получил
Екатерина ПАВЛОВА
Сразу после получения денег мошенник перестал выходить на связь.

Сразу после получения денег мошенник перестал выходить на связь.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

25-летний житель Самары нашел в интернете объявление о продаже колес по низкой цене. Заинтересовавшись, он связался с продавцом, который написал, что может отправить их только после полной предоплаты. Молодой человек согласился и перевел деньги на указанный счет. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Сразу после получения денег мошенник перестал выходить на связь. Пострадавший, поняв, что его обманули, обратился в полицию. По факту произошедшего завели уголовное дело», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, жительница Самары незаконно изготавливала и продавала алкоголь.

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