В Самаре молодой человек хотел купить колеса, но попался на уловку мошенника

Сразу после получения денег мошенник перестал выходить на связь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

25-летний житель Самары нашел в интернете объявление о продаже колес по низкой цене. Заинтересовавшись, он связался с продавцом, который написал, что может отправить их только после полной предоплаты. Молодой человек согласился и перевел деньги на указанный счет. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Сразу после получения денег мошенник перестал выходить на связь. Пострадавший, поняв, что его обманули, обратился в полицию. По факту произошедшего завели уголовное дело», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, жительница Самары незаконно изготавливала и продавала алкоголь.

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