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НовостиОбщество4 июня 2026 12:03

В Самаре начали обрезать деревья у светофоров и дорожных знаков

В Самаре убирают ветки, чтобы обеспечить безопасность на дорогах
Елизавета ЖИРНОВА
Дорожные знаки и светофоры должны быть видны с расстояния не менее 100 метров Фото: администрация Самары

Дорожные знаки и светофоры должны быть видны с расстояния не менее 100 метров Фото: администрация Самары

В Самаре начали регулярную обрезку деревьев у светофоров и дорожных знаков. Работы проводят предприятия благоустройства в рамках летнего режима содержания города. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Дорожные знаки и светофоры в пределах города должны быть видны с расстояния не менее 100 метров. Если крона дерева мешает видимости, она подлежит обрезке независимо от возраста и породы», — отметили в ведомстве.

Сотрудники службы чистят дороги, тротуары и общественные пространства. Они вывозят мусор и смет, ухаживают за газонами и зелеными насаждениями. Особое внимание уделяют санитарной обрезке деревьев и удалению разросшихся ветвей.

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