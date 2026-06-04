В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за грозы и града 5 июня

При ЧС звонить по номеру 112 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. Днем 5 июня местами ожидается гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 21 м/с и град. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не пытайтесь прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями», — посоветовали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Рекомендовали ограничить выход из зданий, убрать вещи с балконов и поставить машину в гараж. Опасно стоять под линиями электропередач и подходить к оборванным проводам. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию. При ЧС звонить по номеру 112.

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