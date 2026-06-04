Иван Носков проверил ход строительства планетария в Самаре

Общая строительная готовность нового корпуса музея "Самара Космическая" составляет около 30%. Фото: администрация Самары.

В областной столице продолжается строительство нового корпуса музейно-выставочного центра «Самара Космическая» с планетарием. На этой неделе объект посетил глава города Иван Носков. Он проверил ход работ.

«На данный момент завершено устройство котлована, бетонирование колонн, перекрытия и наружных стен минус второго этажа. Завершается армирование наружных стен, колонн и перегородок минус первого этажа, устройство пристенного дренажа, бетонирование наружных стен и колонн минус первого этажа», - написал Иван Носков в своем канале в МАХ.

Напомним, проект планетария был разработан несколько лет назад. Заключение госэкспертизы было получено в 2020 году, а строить объект начали в 2023-м. За шесть лет документацию неоднократно дорабатывали из-за изменения требований к строительству соцобъектов. Сейчас готовность объекта составляет около 30%. Работы идут, каждый этап на строгом контроле.

По словам Ивана Носкова, общая стоимость объекта превышает 1,4 млрд рублей. Основные средства на строительство идут из областного бюджета. Финансирование предусмотрено на 2026 и 2027 годы.

«Строительство точно будет доведено до логического завершения. Держу на личном контроле», - подчеркнул глава Самары.

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