В начале июня самарцы увидят сближение Венеры и Юпитера

Венера пройдет на 1°38' севернее Юпитера Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Самарской области смогут наблюдать тесное сближение Венеры и Юпитера 9 июня 2026 года. Планеты будет разделять всего 1,5 градуса — это три диска Луны. Об этом сообщает Московский планетарий.

«Венера пройдет на 1°38' севернее Юпитера. После 9 июня Венера обгонит соседнюю планету и постепенно начнет от нее удаляться», — рассказали сотрудники планетария.

Наблюдать сближение можно до середины июня каждый вечер после захода Солнца в течение двух часов. Венера и Юпитер хорошо видны невооруженным глазом при ясной погоде. В начале июня к паре присоединился Меркурий, но его можно разглядеть только в телескоп. 17 июня мимо планет пройдет Луна. Такие соединения происходят примерно раз в год, но не всегда видны из-за условий видимости.

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