Потепление до +25 градусов придет в Самарскую область с 4 июня

С 11 июня в Самарскую область снова вернется жара +28 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня. Так, конец недели обещает быть теплым с небольшими дождями. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

В четверг, 4 июня, в регионе ожидается без осадков, температура воздуха днем составит +20…+25 °C, а северный и северо-западный ветер достигнет 8-13 м/с. В ночь на 5 июня местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза, похолодает до +9...+14 °C.

Днем в пятницу температура снова достигнет +20…+25 °C, местами прогнозируется кратковременный дождь, северо-западный ветер ослабнет до 5-10 м/с. Ночью дождь с грозой может продолжится, температура понизится до +9...+14 °C.

В субботу, 6 июня, днем будет так же, как и в предыдущие дни. По данным gismeteo, с 11 июня в Самарскую область снова вернется жара +28 градусов.