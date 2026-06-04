Самарская область заключила соглашение о создании производства карбамида

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В четверг, 4 июня, на ПМЭФ правительство Самарской области и группа «Уралхим» заключили соглашение о сотрудничестве. Его подписали губернатор Вячеслав Федорищев и гендиректор организации Дмитрий Коняев.
«Сегодня мы даем старт проекту, который будет реализован в рамках стратегического сотрудничества с Индией. В Ставропольском районе Самарской области предусмотрено строительство двух установок по производству гранулированного карбамида. Реализация проекта – это вклад в развитие несырьевого экспорта и долгосрочное укрепление экономики», - сказал глава региона.
Производительность каждой установки составит 2550 тонн в сутки, а совокупный годовой объем выпуска достигнет около 1,8 миллиона тонн. В проект будет инвестировано 124,7 миллиардов рублей. Благодаря возведению комплекса по производству карбамида получится создать около 340 новых рабочих мест.
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