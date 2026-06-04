Самарская область подписала соглашение о социально-экономическом партнерстве

Обеспечивает жителям области высокое качество тепла и других коммунальных услуг Фото: Иван Макеев

Самарская область и Группа компаний «Ренова» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали 4 июня на XXIX Петербургском международном экономическом форуме губернатор Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров Виктор Вексельберг.

«Группа компаний управляет активами во многих отраслях и является ведущей частной бизнес-группой. Для нас это стратегический партнер, который обеспечивает жителям области очень высокое качество тепла и других коммунальных услуг. Уверен, благодаря подписанию мы сможем вложить больше инвестиций в их развитие», — отметил Вячеслав Федорищев.

Соглашение предусматривает организационную, консультационную и информационную поддержку при реализации инвестпроекта. Виктор Вексельберг добавил, что компания присутствует в разных отраслях и надеется расширить сотрудничество. Главное, чтобы жители региона высоко оценили это партнерство.

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