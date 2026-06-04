Cеть 4G построят в удаленных и туристических локациях Поморья

Для главной транспортной артерии Архангельской области оператор дополнительно расширит зону LTE-сигнала / Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон"

Правительство Архангельской области и МегаФон подписали соглашение о развитии сети в регионе. В этом году оператор планирует развернуть телеком-инфраструктуру в малых и труднодоступных населенных пунктах региона, вдоль трассы М-8, а также в местах притяжения туристов, включая родину Ломоносова. Документ закрепили подписями генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на площадке на ПМЭФ-2026.

В числе приоритетов нового сотрудничества, рассчитанного до конца 2027 года, — развитие инфраструктуры связи в небольших и удаленных селах и деревнях, а также в туристических локациях. Улучшать покрытие сети в таких местах оператор предлагает с помощью микро базовых станций. Дополнительный вектор совместной работы — развитие связи вдоль федеральных автомобильных дорог. В частности, для главной транспортной артерии региона, трассы М-8, оператор дополнительно расширит зону LTE-сигнала с помощью запуска более десятка новых телеком-объектов.

«Сегодня в Поморье работают более 500 наших базовых станций, которые обеспечивают связью 989 тысяч жителей и более 700 тысяч туристов. Партнерство с правительством области позволит синхронизировать наши инвестиции с приоритетами региона и сделать качественную связь доступнее, в том числе в отдалённых насеенных пунктах», - сказал Хачатур Помбухчан.

Соглашение также предусматривает и взаимодействие в сфере информационной безопасности. Совместная работа в этом направлении должна способствовать дальнейшему развитию региональной системы защиты данных и ее адаптации к современным вызовам кибербезопасности.

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