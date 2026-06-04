Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 июня 2026 13:54

Самарец обманул жителя Мордовии на 1,5 млн рублей

38-летнего жителя Самары накажут за мошенничество в особо крупном размере
Елизавета ЖИРНОВА
Мужчина пообещал помочь с организацией квалифицированной медицинской помощи

Мужчина пообещал помочь с организацией квалифицированной медицинской помощи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мордовии будут судить 38-летнего жителя Самары. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере на сумму 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Мордовия.

«Мужчина обманул военнослужащего. Он пообещал помочь с организацией квалифицированной медицинской помощи в госпиталях Самары, но на самом деле похитил деньги», — рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, преступление произошло в феврале 2024 года. Пострадавший переводил деньги несколькими платежами на указанные банковские счета обвиняемого. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал