Самарец обманул жителя Мордовии на 1,5 млн рублей

Мужчина пообещал помочь с организацией квалифицированной медицинской помощи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мордовии будут судить 38-летнего жителя Самары. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере на сумму 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Мордовия.

«Мужчина обманул военнослужащего. Он пообещал помочь с организацией квалифицированной медицинской помощи в госпиталях Самары, но на самом деле похитил деньги», — рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, преступление произошло в феврале 2024 года. Пострадавший переводил деньги несколькими платежами на указанные банковские счета обвиняемого. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.

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