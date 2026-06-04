В Самаре построят три школы и три детских сада

Сейчас важно ликвидировать их нехватку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре построят три школы (на 1780 мест) и три детских сада (на 647 мест). По ряду объектов проекты проходят госэкспертизу, также ведется работа по изъятию земельных участков под соцобъекты в Октябрьском районе. Об этом сообщил глава Самары Иван Носков в МАКС.

«На протяжении нескольких лет в Октябрьском районе шла активная жилая застройка без учета прогнозной потребности в соцобъектах. Сейчас важно ликвидировать их нехватку. В этом направлении и движемся», — написал глава города.

Строительство запланировано в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой; Дыбенко, Авроры, Печерской; а также на 5-й просеке.

Ранее вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым глава города посетил новую детскую поликлинику на улице Панова. Это первая крупная поликлиника в Октябрьском районе. Она рассчитана на 500 посещений за смену. Там принимают узкие специалисты и установлено современное оборудование.

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