Тарас Скворцов: ИИ может стать новым фактором роста капитализации компаний

Фото: пресс-служба Сбербанка

Российский фондовый рынок остается одним из наиболее недооцененных среди крупнейших мировых рынков, при этом потенциал компаний, активно инвестирующих в технологии и ИИ, пока не в полной мере отражен в рыночных котировках. Об этом рассказал заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в ходе ПМЭФ-2026.

По словам топ-менеджера, несмотря на высокую дивидендную доходность и сильные результаты многих российских компаний, в особенности финансового сектора, российский рынок продолжает торговаться со значительным дисконтом по отношению к международным аналогам. Так, прогнозная дивидендная доходность российского рынка на 2026 год составляет около 7,8%, что заметно выше многих зарубежных площадок. При этом разрыв в оценке по мультипликатору P/E между индексом Мосбиржи и индексом MSCI World после 2022 года увеличился до 80–85% против 60–65% ранее.

«Технологии и ИИ становятся не просто инструментом повышения эффективности, а фундаментом долгосрочной конкурентоспособности компаний. Инвестиции в ИИ должны рассматриваться как инвестиции в будущую стоимость бизнеса — в конечном счете рынок всегда оценивает способность бизнеса создавать дополнительную стоимость для акционеров», - сказал Тарас Скворцов.

Он также отметил, что следующим этапом развития российского фондового рынка должно стать расширение долгосрочных инвестиций и инструментов профессионального управления капиталом, что будет способствовать повышению устойчивости рынка и росту его инвестиционной привлекательности.

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