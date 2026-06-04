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НовостиОбщество4 июня 2026 14:38

Губернатор Самарской области на ПМЭФ подписал соглашение о сотрудничестве с ЛНР

Губернатор Самарской области и Леонид Пасечник на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве
Лилия ФИНК
Соглашение поможет создать условия для устойчивого развития территорий Фото: Иван Макеев

Соглашение поможет создать условия для устойчивого развития территорий Фото: Иван Макеев

Самарская область и Луганская Народная Республика заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ. Документ подписали губернатор Вячеслав Федорищев и глава ЛНР Леонид Пасечник 4 июня.

«Мы заинтересованы в углублении межрегионального взаимодействия с ЛНР. Соглашение поможет создать условия для устойчивого развития территорий и повышения качества жизни людей. Рассчитываю на конструктивную и долгосрочную совместную работу», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Стороны планируют сотрудничать в экономике, промышленности, инвестициях, поддержке предпринимательства, развитии инфраструктуры, науке, образовании, здравоохранении, спорте, туризме, культуре и сельском хозяйстве. Соглашение также предусматривает содействие в восстановлении инфраструктуры ЛНР, реализацию инфраструктурных проектов и развитие волонтерства. Самарская область окажет методическую помощь по всем направлениям.

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