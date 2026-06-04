В России представили первый в мире терминал с искусственным интеллектом

Терминал выполнен в футуристичном дизайне / Фото: пресс-служба Сбербанка

Российский банк представил НЕО — первый в мире платежный терминал со встроенным искусственным интеллектом. Устройство нового поколения объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы, превращая процесс оплаты в полноценный технологический опыт для человека и бизнеса, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Впервые терминал был представлен 4 июня на ПМЭФ-2026. До конца года банк планирует установить первые несколько тысяч устройств. Главная идея устройства — технологии должны адаптироваться под человека, а не человек под технологии. Терминал выполнен в футуристичном дизайне, вдохновленном эстетикой космических технологий и идеей движения вперед. По данным банка, НЕО, так же как и текущие терминалы, поддерживает все современные способы оплаты: банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию.

«Новый терминал сам адаптируется под покупателя, объединяет биометрию, искусственный интеллект и цифровые сервисы и делает оплату практически незаметной. Мы уверены, что такие решения в ближайшие годы станут новым стандартом платежной инфраструктуры», - Кирилл Царев.

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