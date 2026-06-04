Рыночная и льготная ипотека могут сравняться в 2026 году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во втором полугодии 2026 года доля рыночной ипотеки в общем объеме выдач достигнет паритета со льготной впервые с апреля 2023 года. Об этом на ПМЭФ 2026 сообщил старший вице президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка Алексей Охорзин.

По данным банка, в начале текущего года доля рыночной ипотеки составляла всего 18% — на фоне высокого спроса на льготные программы, прежде всего «семейную ипотеку». После корректировки ее условий спрос на рыночную ипотеку вырос, и в марте-июне стабилизировался на уровне 40%. По прогнозам банка, с июля рыночная ипотека будет устойчиво превышать 50% планку в общем объеме выдач жилищных кредитов.

Ключевые факторы изменения тренда — смягчение ставок по рыночным программам вслед за сигналами Банка России, возвращение на рынок заемщиков, откладывавших покупку жилья при высокой ключевой ставке (до 21% в конце 2024 года), а также ужесточение условий льготной ипотеки. С февраля к участникам льготных программ предъявляются новые требования: одна семья может взять только одну льготную ипотеку, родители и дети должны быть зарегистрированы по одному адресу, оба родителя выступают созаемщиками по кредиту.

По прогнозам Frank RG, средняя ставка по рыночной ипотеке может снизиться до 14-15% во втором полугодии 2026 года, а спрос на «семейную ипотеку» сохранится в регионах с активным жилищным строительством.

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