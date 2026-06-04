В Самарской области построят плотину на реке Большой Иргиз

Плотина позволит безопасно пропускать паводковые воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области заключили контракт на строительство переливной плотины на реке Большой Иргиз в селе Большая Глушица. Новое 150-метровое сооружение защитит от подтоплений более 3000 человек. Об этом сообщили в минприроды Самарской области.

«Плотина позволит безопасно пропускать паводковые воды. Она предотвратит размыв существующей грунтовой дамбы. Работы начнутся в 2026 году и завершатся в сентябре 2028-го», — говорится в сообщении.

Также запланирован капремонт гидротехнического сооружения водохранилища «Крутой Дол» в поселке Антоновка Сергиевского района. Кроме того, проведут проектные работы: определят границы зон затопления 12 малых рек региона, разработают проект реконструкции ГТС пруда в Никитинке Елховского района и откорректируют проект строительства дамбы на реке Большой Кинель в Похвистнево.

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