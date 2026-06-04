Крупный банк поможет тольяттинскому автозаводу с внедрением цифровых сервисов в Lada

Соглашение о сотрудничестве подписали Герман Греф и Максим Соколов / Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Тольяттинский АВТОВАЗ и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2026. Стороны договорились о развитии цифровых сервисов для автомобилей «Лада». Свои подписи на документе поставили президент, председатель правления банка Герман Греф и глава автозавода Максим Соколов.

«Новое соглашение рассчитано на долгосрочное партнерство и открывает возможности для дальнейшего развития как финансового, так и технологического сотрудничества. Мы рассчитываем, что наши технологии помогут сделать отечественный автопром еще более независимым и технологичным», — сказал Герман Греф.

Соглашение предусматривает комплексное сотрудничество по классическим банковским продуктам, современным платежным технологиям, а также взаимодействие в сфере финансовых и технологических решений. Стороны рассмотрят возможность реализации совместных проектов в области цифровой трансформации бизнес-процессов с использованием ИИ. Еще одно направление сотрудничества — развитие цифровых услуг для автомобилей «Лада».

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