В заповеднике Самарской области зацвела смолка клейкая

Цветки смолки собраны в рыхлые соцветия Фото: Жигулевский заповедник

В Самарской области на солнечных полянах и склонах Жигулей зацвела смолка клейкая. Это многолетнее травянистое растение из семейства гвоздичные. Его яркие розово-малиновые цветы хорошо заметны на фоне зеленых трав. Об этом сообщили в Жигулевском заповеднике.

«Свое название смолка получила за липкие выделения в верхней части стебля. К ним прилипают мелкие насекомые. Но это не хищное растение, клейкий налет служит ему защитой и затрудняет доступ к цветкам для непрошеных гостей», — рассказали в заповеднике.

Цветки смолки собраны в рыхлые соцветия. В солнечную погоду они словно светятся. Растение привлекает пчел, шмелей и бабочек, которые помогают ему опыляться. Смолка предпочитает сухие и хорошо прогреваемые участки: степные склоны, опушки лесов, луга и каменистые места. В Жигулях она чувствует себя комфортно и является характерным видом местной флоры.

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