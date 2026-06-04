Александр Ведяхин: «Казахстан – наш полноценный технологический партнер»

Александр Ведяхин / Фото: пресс-служба Сбербанка

В рамках ПМЭФ первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин подвел итоги технологического сотрудничества с Казахстаном. В интервью «Деловому Казахстану» он отметил, что республика сегодня выступает как равноправный партнер в развитии инноваций и ИИ.

По словам Александра Ведяхина, Россия и Казахстан демонстрируют совпадение подходов к цифровизации образования, медицины и внедрению ИИ. Ключевым практическим результатом сотрудничества стало развитие навигационного сервиса 2ГИС, который стал основным инструментом для миллионов казахстанцев.

Кроме того, страна вошла в пятерку лидеров по числу заявок на акселератор Sber500 (всего их было 1900 из 42 стран мира). Казахстанские проекты получают менторскую поддержку и помощь в выходе на корпоративных заказчиков.

Что касается других образовательных проектов, то банк обсуждает с партнерами открытие кампуса «Школы 21» на территории Казахстана для подготовки цифровых инженеров. Также стороны начали диалог о внедрении российских ИИ-разработок в систему здравоохранения Казахстана.

«Сегодня мы видим Казахстан как нашего полноценного технологического партнера. Рекордное количество заявок от казахстанских стартапов на наши программы – лучшее подтверждение того, что нас объединяет общая цель: развивать инновации, внедрять ИИ и растить новое поколение технологических предпринимателей. Уверен, объединение наших компетенций даст синергию для всего региона», - сказал Александр Ведяхин.

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