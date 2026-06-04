В России создадут умную экосистему для авиапассажиров

Сергей Александровский и Герман Греф подписали на ПМЭФ-2026 соглашение о сотрудничестве / Фото: пресс-служба Сбербанка

Летать станет еще удобнее: выбрать рейс, купить билет, оформить страховку и любые другие тревел-услуги можно будет намного быстрее. Такую экосистему Сбер и «Аэрофлот» планируют построить на основе генеративного искусственного интеллекта, который разрабатывается с нуля и обучается на территории России. В новой логике ИИ-агенты будут самостоятельно взаимодействовать между собой, вместе решая задачи клиентов.

Для этого стороны заключили соглашение о сотрудничестве. На XXIX Петербургском международном экономическом форуме его подписали президент, председатель правления банка Герман Греф и гендиректор компании-авиаперевозчика Сергей Александровский. В рамках трехлетнего стратегического партнерства стороны будут обмениваться информацией и опытом внедрения программных продуктов и сервисов для цифровой трансформации бизнеса, в том числе на основе технологий ИИ.

«Роль технологий — упрощать жизнь. Сегодня полет на самолете — это множество рутинных действий. Людям приходится тратить время, переключаться между приложениями, вводить данные. Все это могут делать интеллектуальные агенты, надо только научить их общаться друг с другом, сделать процесс прозрачным, безопасным и бесшовным. Вместе с авиаперевозчиком мы строим мультиагентную систему, которая будет работать для наших клиентов», — сказал Герман Греф.

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