В Самаре остановку «Площадь Памяти» планируют переименовать

К новому названию предстоит привыкать пассажирам трамваев № 3, 15 и 18 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре хотят переименовать остановку общественного транспорта «Площадь Памяти», которая находится на улице Клинической. Об этом сообщается в проекте постановления мэрии.

«Протоколом заседания профильной комиссии принято решение о целесообразности переименования остановочного пункта с «Площадь Памяти» на «Бульвар имени Владимира Золотарева» в прямом и обратном направлении», — указано в документе.

Владимир Золотарев был первым секретарем Куйбышевского горкома КПСС с 1984 по 1991 год. При нем открыли первую очередь метрополитена, построили третью очередь набережной, аллею Трудовой Славы на проспекте Юных Пионеров и фонтан на улице Осипенко. Он также способствовал возрождению Грушинского фестиваля. Вероятно, переименование связано с тем, что остановка расположена далеко от площади. К новому названию предстоит привыкать пассажирам трамваев № 3, 15 и 18.

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